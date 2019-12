Vino e marchigiana: il Sannio punta sui distretti del cibo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Siamo alle battute finali per far nascere nel Sannio i distretti agricoli”. Costantino Caturano, presidente dell”Ente Parco Regionale del Taburno, ha parlato positivamente dei distretti agroalimentari che dovrebbero nascere anche nel Sannio, intervenendo in un Convegno organizzato dall’associazione studentesca universitaria DEMMIS, denominata “Atto Primo”. Il convegno, dal titolo “La ricchezza del territorio” ha voluto porre l’accento sulle politiche ambientali e le eccellenze agroalimentari per valorizzare i prodotti locali e il riutilizzo dei beni confiscati alla malavita per poter ampliare maggiormente la produzione enogastronomica. Ad alimentare il dibattito dopo l’introduzione di Stefano Orlacchio, rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza, è stato il Rettore Gerardo Carfora ...

Leggi la notizia su anteprima24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vino marchigiana