Vinicius, addio al Real Madrid? Due italiane sul brasiliano (Di venerdì 20 dicembre 2019) Dalla Spagna sicuri: Vinicius è scontento al Real Madrid e vorrebbe lasciare i Blancos. Tantissimi club europei sul giovane attaccante L’attaccante del Real Madrid, Vinicius, sembra aver deciso di lasciare i Blancos. Lo fa sapere la testata spagnola El Desmarque, che rimarca come svariati club si siano fiondati sul talento brasiliano. Le attenzioni maggiori vengono dall’Inghilterra: il giocatore piace a Manchester United, Chelsea, Wolverhampton, Tottenham ed Arsenal. In Francia c’è il Psg, ma la Serie A non resta a guardare. Inter e Roma monitorano attentamente. Leggi su Calcionews24.com

