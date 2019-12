Villa Guardia, deceduta la donna investita stamattina mentre attraversava sulle strisce (Di venerdì 20 dicembre 2019) Non ce l'ha fatta la donna di 50 anni che stamattina è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Soccorsa in codice rosso per il politrauma riportato, è stata portata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di Como dove poco dopo - come apprende Fanpage.it - è deceduta. Sul caso indagano i carabinieri di Cantù.

