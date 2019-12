Vieni da me Vittoria Belvedere racconta il suo dramma (Di venerdì 20 dicembre 2019) Vittoria Belvedere è stata ospite del programma condotto da Caterina Balivo. Nello spazio riservato alle “domande al buio”, l’attrice si è raccontata a cuore aperto, dalla vita privata alla carriera. E ha parlato anche di un momento molto doloroso della sua vita: «Anni fa mi hanno riscontrato un problema alla tiroide, mi hanno detto che non avrei più potuto avere figli. Io mi sono informata e ho saputo che nel caso di un’altra gravidanza, se avessi avuto problemi, sarei potuta guarire togliendo la tiroide. Non c’era un rischio di vita. Così sono rimasta incinta della mia terza figlia Emma, ma mentre ero sul set la tiroide mi è esplosa, il collo era gonfissimo e non si distingueva più dal viso. Mi hanno tolto la tiroide, poi ho dovuto fare radioterapia e ho perso i capelli». Vittoria Belvedere parla anche della sua amicizia con Kim Rossi Stuart: «Io e Kim ...

