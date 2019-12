Vieni da me | Carmen Di Pietro | ‘Sì | prendo ancora la pensione di reversibilità di Sandro

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Eccentrica e scoppiettante come suo solito,Diè ospite di Caterina Balivo ada me. La soubrette nel gioco della lavatrice parla dell’ex marito defunto,Paternostro, di cui percepiscelae del rapporto con il figlio Ales, avuto dall’ex compagno Giuseppe Iannoni e da poco maggiorenne, che ha deciso di mandare fuori casa per responsabilizzarlo. “Mio figlio l’ho mandato via a 18 anni, la penso così: non voglio bamboccioni in casa. Ho amiche che hanno dei figli che hanno 30 anni e sono dei bamboccioni” (QUI il video).Die ladiPaternostroDiè la vedova diPaternostro, sposato nel 1998, un unione che fece scandalo vista la differenza d’età tra i due: 43 anni. Successivamente fece molto scalpore la notizia chenonostante i due figli avuti dal nuovo ...

