Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019)20 DICEMBREORE 17.35 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA A24-TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI, SI SEGNALANO 13 KM DI CODA IN AUMENTO, A SEGUITO DEL TAMPONAMENTO TRA TRE VETTURE ED UN CAMION AL KM 579. IL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DISUD 8 KM DI CODA A PARTIRE DA MONTEPORZIO – CATONE SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE DALLAFIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUD. IN INTERNA SEMPRE CODE DA VIA DI CASAL DEL MARMO A VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E TRA PORTONACCIO E TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLAFIUMICINO IN DIREZIONEDAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E DALLA COLOMBO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 16:30: VIABILITÀ 20 DICEMBRE 2019 ORE 16.20… -