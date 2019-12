Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 16:30 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Viabilità 20 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma-NAPOLI DOVE UN INCIDENTE BLOCCA IL TRAFFICO IN DIREZIONE NAPOLI TRA BIVIO A1 E DIRAMAZIONE Roma SUD CON CODE ANCHE SULLA A24 Roma-TERAMO SEMPRE PER INCIDENTE TRA IL BIVIO Roma-PESCARA E TAGLIACOZZO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE DALLA Roma FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ANCHE PER INCEDENTE ALTEZZA RomaNINA. IN INTERNA CODE DA VIA DI BOCCEA ALLA A24 Roma TERAMO E PIU AVANTI CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA A VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST IN SENSO OPPOSTO CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE Roma RAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DISAGI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E ...

