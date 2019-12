Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 15:30 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Viabilità 20 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FEDERIDO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE ANCHE PER INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA CODE DALLA CASSIA ALLA A24 Roma TERAMO E PIU AVANTI CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA A VIA ANAGNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE E DA FIORENTINI A TANGENZIALE EST IN SENSO OPPOSTO ANCHE CAUSA INCIDENTE CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE Roma DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA AD ANSA DEL TEVERE CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SULLA CASSIA BIS DOVE TRVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LA LINEA FL1, ORTE – Roma È RALLENTATA PER UN ...

