Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 12 | 30

(Di venerdì 20 dicembre 2019)DEL 20 DICEMBREORE 12.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL SERVIZIO DI INFOMOBILITÀ DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE DA SVINCOLOFIUMICINO A SVINCOLO DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA INTERNA ALTRI RALLENTAMENTI E CODE DALL’USCITA CASSIA BIS ALLO SVINCOLO A24TERAMO CI SONO CODE A TRATTI SULLA CASSIA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRAFFICO LENTO TRA CASAL BERTONE E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO PERCORRENDO LA VIA TIBURTINA CI SONO CODE A TRATTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME, VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA ALTRE CODE A TRATTI DA BORGHESIANA A PANTANANO NELLE DUE DIREZIONI A CASTEL GANDOLFO OGGI ALLE ORE 15.00 RIAPRE IL TRATTO ...

