Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 08 | 45

(Di venerdì 20 dicembre 2019)DEL 20 DICEMBREORE 08.35 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAA CAUSA INCIDENTE LA CASSIA BIS E’ CHIUSA AL TRANSITO TRA LOCALITA’ LE RUGHE E PRATO LA CORTE, IL TRAFFICO VIENE VEICOLATO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO RIPERCUSSIONI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE CITTA’ UN ALTRO INCIDENTE SULLA A1NAPOLI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI PROVOCA RALLENTAMENTI IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E’PIU’ SOSTENUTO: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LO SVINCOLO PISANA E LO SVINCOLOFIUMICINO, A SEGUIRE RELLENTAMENTI E CODE TRA PRENESTINA E BUFALOTTA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO INTERNO DELLAFIUMICINO ALTRE CODE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO IN ...

