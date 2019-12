Vettel, “In Canada qualcuno ha rubato la nostra vittoria” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Formula 1, Sebastian Vettel torna alla carica: “In Canada qualcuno ha rubato la nostra vittoria”. Il pilota tedesco registrato alla cena di Natale della Ferrari. In occasione della cena di Natale della Ferrari, Sebastian Vettel è tornato a parlare della gara in Canada e lo ha fatto senza risparmiare critiche. Forse convinto di essere al sicuro, al riparo da occhi e orecchie indiscrete. E invece le parole di Seb sono state puntualmente registrate in un breve video e poi diffuse. Sebastian Vettel, “In Canada qualcuno ha rubato la nostra vittoria” “In Canada qualcuno ha rubato la nostra vittoria“, ribadisce Sebastian Vettel con un sorriso sornione ma che non riesce a nascondere l’amarezza per quella penalità di cinque secondi comminatagli dai giudici che di fatto hanno consegnato la vittoria a Lewis Hamilton. 12.03.2015 – ...

