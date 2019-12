Verissimo, Paolo Ruffini e la fine della storia con Diana Del Bufalo: ‘Credo che il suo sia un dolore che mette il punto’ (Di venerdì 20 dicembre 2019) Paolo Ruffini, ospite sabato 21 dicembre a Verissimo, parla per la prima volta della fine della sua storia con l’attrice Diana Del Bufalo: “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”. Nei 4 anni della loro storia d’amore ci sono stati diversi alti e bassi, tanto che le voci di una rottura non erano una novità. Stavolta però, dopo lo sfogo su Instagram di Diana Del Bufalo – seguito ad un post in cui raccontava di vivere momenti difficili e di aver sentito la necessità di farsi sostenere psicologicamente – sembra non ci sia possibilità di ritorno, come conferma anche Ruffini. Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati: lo sfogo su Instagram L’attore e presentatore toscano, ricordando la loro storia d’amore ...

