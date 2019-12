Verissimo | gli ospiti del 21 dicembre | da Wanda Nara a Rita Rusic

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sabato 21andrà in onda una nuova puntata di, il programma campione d’ascolti di Canale 5. Ci saranno tante sorprese e la partecipazione di moltitra cui, Federica Panicucci col fidanzato, Paolo Ruffini e Alessandra Amoroso. Le confessioni ditorna su Canale 5 il 21con una puntata ricca di. A sottoporsi alle domande di Silvia Toffanin sarà, la prima concorrente ufficiale del GF Vip 4, dopo che nella scorsa puntata anche Pago ha confermato la sua presenza. Sicuramente, la donna avrà modo di svelare dettagli sulla sua vita privata, sul rapporto con Cecchi Gori e come si sta preparando per entrare nella casa più spiata d’Italia. Oltre alla, un personaggio molto atteso è sicuramente, futura opinionista proprio del reality insieme a Pupo. Stando alle ...

ange_cor : @ntoniom72 @MamolkcsMamol Verissimo Antonio, richiamano demoni, e sconsacrano chiese, rendono invalide le messe.Sat… - DreamescapePs : @jacopone2 @CarloCalenda Verissimo pero' se ad ogni burrasca sfasciopopulista si butta fuori un paese dal passato i… - 12qbert : RT @alfonsoliguor11: @claudiodamico72 Verissimo, avrebbe avuto coraggio invece di agire vigliaccamente. PS nella foto non Salvini che rispo… -