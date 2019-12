Venezia: Albergatori, no alle fake news, la città è pronta ad ospitare i turisti (6) (Di venerdì 20 dicembre 2019) (Adnkronos) - A Venezia è rivolta anche l’attenzione di Federalberghi nazionale, come conferma il presidente Bernabò Bocca che lancia un appello al governo: “Se non si pensa a Venezia, è come non pensare al proprio Paese. Questa città è patrimonio universale e necessita di uno sforzo corale per riem

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Venezia Albergatori