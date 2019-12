Valladolid-Valencia | probabili formazioni | pronostico e quote

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 20 dicembre 2019)è uno dei match validi per la 18esima giornata di Liga. Calcio d’inizio previsto alle ore 21:00 di sabato 21 dicembre presso l’Estadio Municipal José Zorrilla di. Ilattualmente occupa la quindicesima posizione in classifica a 19 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Getafe per 2-0. Non un buon momento di forma per i pucelanos, che non trovano più la vittoria e nelle ultime cinque uscite di campionato hanno collezionato solamente due pareggi, a fronte di tre sconfitte. Ilstaziona in ottava posizione in classifica con 27 punti, ed è reduce dal pareggio in casa contro il Real Madrid per 1-1. Buon periodo per i murcielagos, a caccia della zona Champions e che di conseguenza non possono permettersi assolutamente passi ...

infobetting : Valladolid-Valencia: formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli all’assalto dei P - sportli26181512 : Liga LIVE: Getafe-Valladolid alle 12. Poi Siviglia e Valencia-Real Madrid: Prosegue con altre 5 gare il programma d… -