Valentina Ferragni | attaccata dagli haters per il suo fisico | risponde su Instagram

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La giovane, dopo aver pubblicato un video in cui pratica la pole dance, ha ricevuto diversi insulti espliciti da parte di alcuni. Nel filmato in questione laballa indossando dell’intimo rosso ed un cappellino natalizio, abbigliamento non consono secondo alcuni leoni da tastiera. Dai commenti sottostanti al post, si evince come l’atmosfera natalizia non renda tutti più buoni. Ogni tre apprezzamenti ecco spuntare l’insulto becero e ignorante degli odiatori base, i quali hanno scagliato il loro giudizio come fosse pietra. Parole come “grassa”, “cicciona”, “cotechino” non sono nulla rispetto alla sentenza definitiva espressa dal “vergognati”. A poco è servita l’orda di fans, amiche e colleghe che l’hanno difesa a spada tratta, ricordando che insultare qualcuno per il proprio peso è disdicevole oltre che vergognoso. In tutto questo marasma ...

IreMarian : RT @Bennisulpezzo: Io le vorrei proprio incontrare le persone che dicono a Valentina Ferragni che è grassa wtf - Bennisulpezzo : Io le vorrei proprio incontrare le persone che dicono a Valentina Ferragni che è grassa wtf - luscifah : ma è valentina ferragni -