Utensili elettrici: tutti i vantaggi della saldatrice a filo continuo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Chi realizza oggetti a partire dai metalli, per hobby o per lavoro, sa che un utensile indispensabile da avere per unire le varie lastre e rifinire i propri prodotti è la saldatrice; quella a filo continuo, rispetto alle altre, ha dei vantaggi che la rendono la migliore da usare sia in campo professionale che in quello casalingo. Come funziona una saldatrice a filo continuo La saldatura a filo continuo è anche chiamata MIG/MAG due sigle che indicano sistemi per l’unione di metalli che agiscono tramite un elettrodo rivestito che eroga automaticamente un filamento metallico. Quest’ultimo è protetto dall’ossidazione da un gas che si interpone tra l’elettrodo, che viene percorso da una corrente elettrica molto elevata, e il filo stesso. Per la saldatura MIG si usano gas inerti come l’argon per quella MAG invece si impiegano quelli con un comportamento opposto, come l’anidride carbonica La ...

