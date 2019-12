Usa: sparatoria nella Carolina del Nord, almeno 2 morti e 2 feriti (Di venerdì 20 dicembre 2019) Usa, sparatoria nella Carolina del Nord: almeno due morti e due feriti Una sparatoria è avvenuta nella Carolina del Nord, negli Usa: il bilancio, al momento, è di due morti e altrettanti feriti. Secondo una prima ricostruzione, il conflitto a fuoco è avvenuto nella mattinata di venerdì 20 dicembre nell’edificio governativo di Winston-Salem. Sul luogo sono presenti diversi mezzi della polizia, che stanno tentando di ricostruire ciò che è accaduto. Al momento, infatti, non è chiara la dinamica della sparatoria né chi abbia premuto il grilletto. La polizia, che ha affermato di aver “stabilizzato” la situazione ha affermato che i 2 feriti sono gravi, ma non in pericolo di vita. Ulteriori informazioni dovrebbero essere fornite in una conferenza stampa. Notizia in aggiornamento

