Uomini e donne trono over, Gemma Galgani piantata da Juan Luis piange tra le braccia di Tina Cipollari (Di venerdì 20 dicembre 2019) La settimana di Uomini e donne si chiude con un’immagine che è già storia della tv. Gemma Galgani che piange sulla spalla di Tina Cipollari, l’opinionista che spesso le ha fatto da antagonista in tutti questi anni. Le due, si sa, si sopportano poco eppure la disperazione ha spinto la dama torinese a cercare consolazione persino presso di lei. Il motivo è chiaramente la delusione per il comportamento di Juan Luis. La notte di Gemma e Juan Luis Innanzitutto in studio viene raccontato che in settimana il cavaliere ha raggiunto Gemma a Torino e hanno dormito insieme, però sotto le coperte non è successo nula, e anzi lui si è perfino addormentato, mentre la Galgani è rimasta sveglia fino all’alba a chiedersi come mai non si arrivi mai al dunque con lui. Le segnalazioni su Juan Luis Armando continua come la volta scorsa a dargli del falso, e porta a Gianni e Tina i messaggi ...

