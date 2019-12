Uomini e Donne | Andrea Zelletta fa un gesto importante per Natalia Paragoni

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 20 dicembre 2019)diregala un anello a: ilsorprende Ieri è stato un giorno moltoper. Difatti la giovane ex corteggiatrice del Trono Classico diha compiuto gli anni. Ovviamente la ragazza ha organizzato una festa per celebrare questo evento a cui hanno preso parte tantissimi amici. E il regalo più bello l’ha avuto dal suo fidanzato. Come è stato mostrato da un video pubblicato su instgram dalla coppietta, l’ex tronista diha chiamato al centro della sala la sua fidanzata. E in quella circostanza ha tirato fuori dalla tasca della sua giacca una piccola confezione che ha dato immediatamente a. Quest’ultima, evidentemente molto imbarazzata, ha aperto il pacchettino al cui interno ha trovato una sorpresa choc: un anello di fidanzamento. Unquesto ...

lofioramonti : Hack, Montessori, Moro, Levi Montalcini, Manzi e Don Bosco. Da oggi sale e ambienti del Ministero ci ricordano chi… - ElisaDospina : Da dieci anni le mie immagini sono su siti di incontro e chat a sfondo erotico. Io non chatto mai con nessuno, non… - Pontifex_it : Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventare donne e uomini di #pace. -