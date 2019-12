Una vita anticipazioni 21 dicembre 2019 | Telmo è furioso con Lucia

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nella puntata di Una, in onda eccezionalmente sabato 21su Canale 5,è furibondo conper aver passato la notte fuori:. Unatorna con la puntata di sabato 21e leritornano sulla notte fuori die Samuel, che rischia di avere molte più conseguenze di quante la giovane potesse mai immaginare. Lolita si lascia sfuggire davanti a Ursula la notizia die Samuel, così lei corre a raccontare tutto a, che ora èconper la sua poca prudenza. Mentre Celia si dice preoccupata per le conseguenze di quell'imprudenza ma anche delusa per il comportamento di, Felipe se la prende con lei e con Lolita per avergli nascosto tutto. Una ...

Tg3web : Ha quasi del miracoloso, l'operazione di ricostruzione del cuore ad una bimba di 21 mesi affetta da una grave malfo… - AnnaAscani : Più risorse per gli #asilinido e le scuole dell’infanzia. È questo l’ottimo risultato raggiunto oggi in Conferenza… - SkyTG24 : 'Una parte della mia vita', @FerzanOzpetek ha raccontato ai nostri microfoni il suo nuovo lavoro #LaDeaFortuna. Nel… -