Una ragazza speciale | trama | cast e promo del film | 20 dicembre

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Unaè ilche La5 ci offre per il suo pomeriggio di oggi, venerdì 202019. La pellicola andrà in onda dalle 14:15 ed è diretta da Ute Wieland. Risale a 19 anni fa ed appartiene al genere sentimentale, realizzato in Germania e con protagonisti Sophie Scutt e Johannes Brandrup. Una favola d’amore che mette al centro il rapporto impossibile fra un capo e la sua segretaria. l’articolo per scoprire ladi Una, ilal completo e il trailer. Una, laChristian è un uomo d’affari molto attento nel suo lavoro e alla guida di un’agenzia di consulenti che si è fatta strada nel mondo commerciale. Il protagonista non è considerato brillante solo dal punto di vista professionale, ma anche nella sua vita privata. La sua parlantina gli permette infatti di intrattenere clienti e donne ...

