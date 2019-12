Un tram ha investito e ucciso un pedone a Torino

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Una persona, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta questa mattina a, investita da undella linea urbana 4 in piazzale Romolo e Remo. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso. Idella linea coinvolta terminano la loro corsa a piazza Derna, con un servizio navetta che assicura il resto del tragitto.

