Un sito di incontri gli salva la vita

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Attualmente, molti single, separati o divorziati usano le applicazioni dicome opzione per darsi una nuova possibilità in amore. Così una coppia si innamorò negli Stati Uniti, ma entrambi furono sorpresi quando vennero a sapere dai dottori, che erano più compatibili di quanto pensassero. Lisa e Dan Summers, entrambi di Auburn, in California, erano due sconosciuti che erano single, e volevano trovare quella persona speciale per riempire lad’amore. Si sono registrati per l’app diEharmony, hanno iniziato a chattare online e l’amore è nato spontaneamente e naturalmente. Quando si sono incontrati di persona si sono resi conto di provare qualcosa di fantastico l’uno per l’altro, si sono innamorati profondamente e col passare del tempo hanno deciso di sposarsi. ...

