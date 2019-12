UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 23 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di venerdì 20 dicembre 2019)5401 di Unalin onda23: Lo scontro madre-figlia in atto tra Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo) tende a divenire sempre più aspro, mentre Clara (Imma Pirone) è sempre più manipolata da Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Andrea (Davide Devenuto) sembra aver convinto Arianna (Samanta Piccinetti) a partire per Londra e in aereo ci sarà un inaspettato compagno di viaggio… Incastrato da Raffaele (Patrizio Rispo), Renato Poggi (Marzio Honorato) potrebbe ritrovarsi Otello (Lucio Allocca) come convivente, mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) sono preoccupati per la situazione… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UNALdi23su Tv Soap.

