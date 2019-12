Un posto al sole anticipazioni | DELIA e JACOPO lasciano la soap?

Leggi la notizia su tvsoap

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Aria di saluti a Unal, dove due attori che ultimamente sono stati molto al centro della scena hanno postato sui social dei messaggi che sembrano presagire un arrivederci, se non un addio, allapartenopea di Rai 3. Iniziamo da Elena Vanni, che ha interpretato per alcuni mesi l’intenso ruolo diLeone. Questo il suo messaggio su Instagram: Lasciamoin questa sospensione. Cosa accadrà? Chissà… Intanto un abbraccio grande a tutti voi che mi avete scritto, pensato, evocato. È stato bello! Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Sempre su Instagram è arrivato il post ancora più eloquente di Matteo Santorum, che ha impersonato il giovanissimo e disagiatoLeone: Mi mancherai. Non dimenticarti di tutto il bene che ti voglio. Rivedremo, prima o poi? Quel che è certo è ...

