Un nuovo portiere per il San Nicola: arriva dalla Virtus Benevento (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn) – arriva un nuovo portiere in casa San Nicola. Si tratta dell’esperto Franco Pastore, che lascia la Virtus Benevento per vestire la maglia rossoblu. La squadra di mister Peluso, dopo l’arrivo di Genito, piazza dunque un altro colpo per provare a rilanciarsi dopo un deludente avvio di campionato. L’obiettivo è quello di centrare almeno un piazzamento play off per riequilibrare quello che è il conto con le aspettative della scorsa estate, caratterizzata da una campagna acquisti ‘faraonica’. L'articolo Un nuovo portiere per il San Nicola: arriva dalla Virtus Benevento proviene da Anteprima24.it.

Leggi la notizia su anteprima24

