Un lontano ricordo le cornici per i Samsung Galaxy S11 | foto pannello svela nuovo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La serieS11 si avvicina sempre di più. Considerando il già "paparazzato" lancio per metà febbraio dei device non stupisce neanche che in questi ultimi giorni di dicembre sia stata messa a disposizione lache ritrae ilfrontale del telefono: un elemento che ci fornisce interessanti spunti di riflessione. Proprio ilche dovrebbe essere montato a bordo del prossimoS11 è quello riportato nelladi inizio articolo. Appare subito evidente il passo in avanti compiuto dai designer al soldo del produttore sudcoreano: le, già minime sulla serieS10, sono praticamente scomparse su tutti i lati del prossimo top di gamma. Il lavoro più importante è stato compiuto sulla lunetta superiore ed inferiore dove il bordo è ridotto a pochissimi millimetri (il loro numero esatto non ci è dato ancora saperlo). Sempre laoggi ...

