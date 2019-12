Umberto De Gregorio presidente EAV | “Circumvesuviana? Funzionerà bene fra tre anni”

Leggi la notizia su 2anews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) IlEav,De, ha parlato a Radio CRC del futuro della Circumvesuviana (recentemente definita da Legambiente la peggiore linea ferroviaria italiana). In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenutoDeEAV. Deha parlato della Circumvesuviana (recentemente definita in un dossier … L'articoloDeEAV):fra treproviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone

ildenaro_it : EAV - Ente Autonomo Volturno srl, dopo le critiche di Legambiente Onlus alla Circum Umberto De Gregorio - invia una… - AtelierColonna : Fascino ed eleganza in questo meraviglioso abito della collezione 2020! Ti aspettiamo in #Atelier per trovare il tu… - AtelierColonna : Prenota la tua prova in #Atelier ??trova l'abito giusto per te! ??347 804 4596 ??via Umberto 56/A San Gregorio di Cata… -