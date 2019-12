Umberto Bossi oggi: che fine ha fatto il leader della Lega Nord? (Di venerdì 20 dicembre 2019) Che ne è stato di Umberto Bossi? Cosa fa oggi il fondatore della Lega, mentre il suo partito continua a raccogliere nuovi consensi? Sembra, infatti, che nessuno si ricordi più della “vecchia” Lega, la Lega Nord, e del suo fondatore e guida fino al 2013, Umberto Bossi. Con il nuovo segretario della Lega, Matteo Salvini, il partito sembra aver cambiato registro e sembra seguire una nuova linea politica, come suggerisce anche il cambio di nome: da Lega Nord a Lega. I tempi sono ormai cambiati per il partito che promuoveva l’indipendenza della Padania e il suo fondatore è definitivamente messo in ombra da Matteo Salvini. Le cronache hanno anche smesso di parlare di lui, ormai vecchio, malato ed emarginato dal suo partito, tanto da spingere le persone a chiedersi che fine abbia fatto l’ex leader della Lega. Che fine ha fatto Umberto Bossi? Umberto Bossi, già deputato ...

