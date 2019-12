Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 20:10 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno apertura dell’ ex Ilva Perché i commissari straordinari del ex stabilimento di arcelormittal in udienza a porte chiuse al tribunale di Milano hanno raggiunto oggi L’intesa di base per la trattativa della ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti prenotazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico di Taranto è tutto quando si indicano le basi per una futura negoziazione che per le porti ad un accordo più completo entro gennaio le parti avrebbero convenuto per un impegno a sviluppare tecnologie Verdi così come a preservare la produzione e l’occupazione l’udienza è stata rinviata al 7 febbraio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito oggi 32 onorificenze al merito della Repubblica Italiana cittadine e cittadini che si sono ...

