Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 18:10 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 20 dicembre in studio Giuliano Ferrigno i commissari straordinari delle Silver di arcelormittal in udienza a porte chiuse al tribunale di Milano hanno raggiunto L’intesa di base per le trattative della ristrutturazione del contratto di affitto e vendita degli stabilimenti per l’operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico di Taranto quando si indicano le basi per una futura negoziazione che fanno sapere dal mise porti ad un accordo più entro gennaio ti avrebbero convenuto per un impegno a sviluppare tecnologie Verdi così come a preservare la produzione e l’occupazione l’udienza è stata rinviata al 7 febbraio cambiamento del Presidente della Repubblica Mattarella conferito oggi 32 onorificenze al merito della Repubblica Italiana cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di Eroismo ...

