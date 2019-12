Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 17:10 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Matteo Salvini Fammi sapere i punti della Lega avrebbe conservato una copia dell’interno cuccioli scritte nel governo sul caso dei migranti sulla nave militare Gregoretti quando era al Viminale si tratterebbe di numerosi contatti anche tra le Ministero dell’Interno la Presidenza del Consiglio e al Ministero degli Esteri e organismi comunitari Inoltre sulla ridistribuzione degli immigrati secondo la lega era stata contattata anche la vediamo in Francia Perché l’ex amministratore delegato di Telecom diether Lombarde stato condannato per mobbing morale istituzionale nel processo regata l’ondata di suicidi dei dipendenti che 10 anni fa scosse il colosso delle telecomunicazioni il mega manager francese dovrà scontare un anno di carcere di cui ...

