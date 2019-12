Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 12 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da vitale i commissari straordinari delle Killer thermital hanno raggiunto un’intesa di base per la trattativa della ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti per l’operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico di Taranto un documento che si chiama of agreement a che si limita a indicare le basi per una futura negoziazione che si svolgerà fino al 31 gennaio al fine della raggiungere un accordo vincolante che ricevono degli avvocati di essere Home Italia Milano accordo nella maggioranza sulla riforma delle intercettazioni dell’allora ministro Andrea Orlando e che ora verrà parzialmente corretta E via libera All’avvio della prescrizione dal primo gennaio la riforma delle intercettazioni dovrebbe corretta già domani non Consiglio dei Ministri che ...

