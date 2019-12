Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 10 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la legge sulla prescrizione entrerà in vigore il primo gennaio poi dalle 7 ci metteremo al lavoro per ridurre i tempi dei processi così buona fede ieri sera dopo il vertice di maggioranza sulla giustizia Italia viva però che non sarà il tavolo dopo le feste È inutile rivedersi con la prescrizione già entrata in vigore spiegano Fonti del partito adesso Domani in consiglio dei ministri milleproroghe in cui ci sarà anche il rinvio della legge sulle intercettazioni al 2 marzo Cambiamo argomento allerta rossa per il maltempo oggi Liguria chiusi i porti a scuola è chiusa la A6 tra Savona e Altare e attesa una perturbazione molto violenta avverte l’assessore alla protezione civile giampedrone allerta arancione invece sempre in Lombardia Piemonte ed Emiliagna Gialla in Sardegna ...

