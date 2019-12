Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio torna il maltempo con una nuova perturbazione di origine Atlantica in arrivo dalla Francia sul centro-nord è un netto peggioramento da stamattina soprattutto sul nord-ovest in Liguria scatta l’allerta Rossa frane allagamenti quasi ovunque dalle 8 e dalle 12 nel Levante Ligure sarà la prima volta di emergenza meteo rotte spesa tutta la regione a Torino la Guardia di Finanza ha eseguito otto ordinanze di custodia cautelare in carcere richiesta della direzione Distrettuale Antimafia Torinese e ha sequestrato beni sul territorio nazionale nei confronti di soggetti legati alla Ndrangheta radicati nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino tra le condotte illecite oltre all’associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro è stato ...

RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… - SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 09:10: romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati… -