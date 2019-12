Udinese Cagliari, i convocati di Gotti: out Samir (Di venerdì 20 dicembre 2019) Udinese Cagliari, i convocati di Gotti: nella lista manca solamente Samir. L’elenco completo dei 23 friulani Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Cagliari, in programma alla Dacia Arena e valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. L’elenco completo, senza il solo Samir: Portieri: Musso, Nicolas, Perisan. Difensori: Sierralta, Opoku, Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Stryger Larsen, Becao, De Maio. Centrocampisti: Fofana, Jajalo, De Paul, Walace, Sema, Mandragora, Barak. Attaccanti: Okaka, Lasagna, Pussetto, Nestorovski, Teodorczyk. Leggi su Calcionews24.com

