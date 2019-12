Udinese-Cagliari | formazioni | diretta tv | streaming e dove vederla

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 20 dicembre 2019)tv,è un match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le 15.00 di sabato 21 dicembre, stadio “Dacia Arena” di Udine. Il calendario non è stato amico dell’che, negli ultimi 3 turni, ha affrontato Lazio, Napoli e Juventus, nei quali ha ottenuto solo 1 punto contro il Napoli. 1 sola vittoria nelle ultime 5 giocate per i bianconeri che sono scivolati al quartultimo posto in classifica, a soltanto 2 lunghezze dal Brescia che ha però una partita da recuperare contro il Sassuolo. Numeri preoccupanti che obbligano la squadra ad una riscossa immediata a partire dal match contro il, non proprio un avversario semplice da affrontare. I sardi hanno infatti interrotto una striscia di partite senza sconfitte di 14, ...

juventusfc : Don't miss! Solo per #JuventusMember ?????? Oggi scattano le vendite riservate per #JuveCagliari e #JuveUdinese! ??… - sportal_it : Udinese-Cagliari, le probabili formazioni - FlavianoMorini : RT @BCC1920: #Pepe: '#Cagliari squadra impressionante, all'#Udinese compito difficilissimo' INTERVISTA | '#Nainggolan fa la differenza'...… -