Tyler 'Ninja' Blevins potrebbe espandere la propria popolarità attraverso film e TV (Di venerdì 20 dicembre 2019) L'agenzia che si occupa di talenti degli Esport, Loaded, ha in programma di aumentare la popolarità di Tyler "Ninja" Blevins l'anno prossimo, collocandolo in film e programmi televisivi, secondo il COO di Popdog, Josh Swartz, la cui società possiede Loaded.Blevins è ampiamente riconosciuto come uno dei giocatori più famosi al mondo. Tuttavia, Swartz ha affermato che Blevins "è un'opportunità unica; ha la capacità di diventare il volto dei giochi, a livello globale". Blevins all'inizio di quest'anno ha lasciato Twitch per firmare un importante accordo esclusivo con Mixer, e ha anche sponsorizzazioni con Adidas e Red Bull oltre ad accordi di licenza per vendere merce a marchio Ninja.Leggi altro...

