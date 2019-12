Twitter, eliminati 88mila account sauditi che lanciavano fake news (Di venerdì 20 dicembre 2019) Creavano o diffondevano notizie false gli oltre 88mila account cancellati da Twitter. A comunicarlo, lo stesso social network con un post sul suo blog ufficiale. Le migliaia di account eliminati generavano fake news nell’ambito di una campagna di disinformazione condotta – secondo il social network – con l’approvazione del governo dell’Arabia Saudita. In particolare, Twitter sostiene che i contenuti falsi provenivano da 5.929 account che costituivano «il nucleo centrale» dell’operazione, mentre gli altri servivano per rilanciare i contenuti falsi e in maggioranza erano bot. Le fake news prodotte e condivise «servivano a promuovere gli interessi geopolitici dell’Arabia Saudita nel mondo». Tra le varie questioni più volte oggetto di notizia falsa, le sanzioni all’Iran, potenza regionale nemica di Riad. «Benché la gran parte ...

