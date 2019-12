Tv | a Le Iene il ' caso Saguto' con intervista all' ex giudice

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - Domenica 22 dicembre, su Italia 1 in prima serata l’ultimo appuntamento della stagione 2019 de “LeShow”. Conduce il trio maschile formato da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli tornano a occuparsi della Sezione Misure d

redazioneiene : DOMENICA A LE IENE In altri casi la pena è stata molto più alta, come per l'aggressore di Gessica Notaro, condannat… - Alb4ChicoForti : RT @ChicoForti_Free: L'ultimo servizio di @redazioneiene sul caso giudiziario di #ChicoForti. Domenica 22 dicembre un numero servizio! Gr… - nikizag7 : RT @ChicoForti_Free: L'ultimo servizio di @redazioneiene sul caso giudiziario di #ChicoForti. Domenica 22 dicembre un numero servizio! Gr… -