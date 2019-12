Tuttorport: Gattuso ha aumentato i carichi di lavoro, costringendo gli azzurri a rifare la preparazione (Di venerdì 20 dicembre 2019) Napoli punto e da capo, è questa la nuova filosofia della squadra di De Laurentiis, secondo quanto riporta oggi Tuttosport, che con l’arrivo di Gattuso ha modificato tutta quella che era stata l’impostazione di Ancelotti. Non soltanto il cambio di modulo, con il ritorno al 4-3-3 di sarriana memoria, il Napoli ha fatto un passo indietro ricominciando dalla preparazione atletica. È questa dunque la soluzione, secondo il nuovo tecnico, per rientrare dal momento di crisi Ed è la quota più bassa dell’era De Laurentiis. In caso di sconfitta al Mapei, il Napoli (attualmente ottavo) verrebbe scavalcato pure dal Sassuolo, ma per evitare tutto ciò, Gattuso ha aumentato i carichi di lavoro, costringendo gli azzurri a rifare la preparazione Gattuso non ha intenzione di abbassare la guardia neanche per Natale e non considera importante, a quanto pare, lasciare i calciatori a riposo ...

