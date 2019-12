Tuttomercatoweb | Il Napoli alza l’offerta per convincere Callejon a restare

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 dicembre 2019).com dà alcuni aggiornamenti sul rinnovo di Josè Maria. Pare che ilabbia rilanciato per provare alo spagnolo a prolungare. E che ora sia tutto nelle mani del calciatore. Il club attende le sue decisioni in merito. Il suo tentativo lo ha fatto. “Novità importanti in arrivo da casa, relativamente al rinnovo di Josè Maria. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis di alcune settimane fa il club partenopeo hato l’offerta perlo spagnolo a prolungare. E adesso è attesa la risposta del diretto interessato. Come noto il contratto dell’ex Real Madrid scadrà il 30 giugno 2020″. L'articolo: Ill’offerta perilsta.

zazoomnews : Tuttomercatoweb: Napoli-Rrahmani accordo fino al 2025 - #Tuttomercatoweb: #Napoli-Rrahmani - zazoomnews : Tuttomercatoweb: Napoli-Rrahmani accordo fino al 2025 - #Tuttomercatoweb: #Napoli-Rrahmani - alfo_infa1992 : Infatti Keita era in campo col Lipsia nella doppia sfida contro il Napoli ai sedicesimi di Europa League del 2018.… -