Turismo esperienziale: la destinazione conta, ma anche le emozioni (Di venerdì 20 dicembre 2019) Ormai è un dato di fatto, non siamo più disposti – almeno, non tutti – ad andare alla scoperta del mondo affrontando i ‘classici’ viaggi organizzati confusionari e pieni di rincorse al termine dei quali nel cellulare ci sono le stesse foto che tutti fanno in automatico nei luoghi ‘simbolo’ del Turismo di massa. Quello … L'articolo Turismo esperienziale: la destinazione conta, ma anche le emozioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Turismo esperienziale