Tuchel ammette: «Il peggior ricordo del 2019? Lo United…» – VIDEO (Di sabato 21 dicembre 2019) Thomas Tuchel fa il bilancio del 2019 al Paris Saint Germain ricordando l’amara eliminazione in Champions League Il tecnico del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa facendo un bilancio del 2019 sulla panchina dei parigini. Ecco cosa ha detto il tecnico tedesco. «Il mio peggior ricordo del 2019? Facile, l’eliminazione in Champions League contro il Manchester United. Ma ci sono anche tanti bei momenti, io amo lavorare qui con questi giocatori e il mio staff». Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

Tuchel ammette Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tuchel ammette