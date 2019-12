Troppi partiti compiacenti I clan hanno sedotto la politica Parla Morra | presidente

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Bisogna capire che se quarant’anni fa l’emergenza per lo Stato democratico era quella del terrorismo, adesso lo è la Mafia”. Dopo la notizia degli arresti Nicoladella Commissionementare antimafia, ha le idee chiare su quale sia il problema del nostro Paese. Ancora una bufera giudiziaria ha coinvolto la Regione Calabria., cosa sta succedendo? “Quello che tanti si auguravano e cioè che si è arrivati non soltanto a colpire la cosca di ‘ndrangheta dei Mancuso ma sono stati raggiunti anche i colletti bianchi. Parliamo di esponenti di una società civile che troppe volte – platealmente – manifesta disprezzo di certe consorterie salvo poi farci affari sotto banco. In quest’indagine sono coinvolti un exmentare come l’onorevole Pittelli, ex consiglieri regionali, vicepresidenti delle regioni ed ex comandanti dell’Arma dei Carabinieri. Si tratta di ...

