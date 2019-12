Trono over | Tina abbraccia Gemma | il VIDEO di dama e opinionista

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dove eravamo rimasti… ecco cosa è successo tra: “La chimica è una cosa che c’è o non c’è” questo il commento alla serata a dir poco fallimentare die Juan Luis, che si è addormentato al fianco della pa donna.si sente davvero ferita, amareggiata. Oggi in studio però la attende un’altra grande delusione: Armando potrebbe portare le prove del tradimento di Juan. Come reagirà al p? Forse sta per trovare conforto in colei che mai si sarebbe aspettato potesse portarne…! Insieme a Torino La puntata si apre con l’uscita trae Juan, nella città sommersa dalla neve. Juan si fa vedere molto affettuoso e romantico, tanto da sciogliere il dolce cuore di. I due si siedono ad un caffè, per discutere del loro futuro. “Non cerco l’amicizia, io provo per te il sentimento” ...

