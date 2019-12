Trivelle | nuovo dossier di Legambiente | “Sistema delle royalties inefficace Lo Stato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il pacchetto di rendite e privilegi destinati alle compagnie che trivellano mari e territori italiani si traduce in 474 milioni di euro di mancate entrate per lo, Regioni e Comuni. Chi estrae petrolio e gas continua ad essere agevolato attraverso un sistema diinadeguato, canoni troppo bassi rispetto a quelli europei e prevedendo anche la possibilità di dedurre ledall’imponibile regionale (fino a un massimo del 3%). È quanto denunciacon il suoreport Tutti i sussidi alle trivellazioni presentato alla vigilia dell’arrivo alla Camera della Legge di Bilancio, nel giorno in cui i giovani tornano in piazza per scioperare per il clima, delusi dall’esito della COP25 di Madrid. Troppo pochi, per l’associazione, i passi in avanti sul fronte dei tagli al settore cui nel 2018 sono arrivati 18,8 miliardi di euro, tra sussidi diretti e ...

