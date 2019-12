Trappola per luce su strada dei neutrini American Physical Society premia coppia di

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L'Aquila - Unaper catturare lae aiutare nel percorso verso la comprensione della natura dei, le misteriose e sfuggenti particelle presenti nell'universo. Si chiama 'Arapuca' e l'hanno ideata Ana Amelia Bergamini Machado ed Ettore Segreto, fisici dell'Università brasiliana di Campinas, impegnati nella collaborazione internazionale dell'esperimento Dune, Deep Underground Neutrino Experiment, in funzione al Fermilab di Chicago. Un'intuizione per la quale Ana Amelia ed Ettore, unanella vita e nel lavoro, hanno ricevuto in questi giorni dall'il Dpf (Division of Particles and Fields) Instrumentation Award, riconoscimento annualmente assegnato a scienziati le cui ricerche sono ritenute eccellenze nella strumentazione nel campo della fisica delle particelle. Passione che da sempre li ...

