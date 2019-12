Traffico Roma del 20-12-2019 ore 19 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A TRATTI PERINTENSO TRA LO SVINCOLO DI SAN CESAREO E LO SVINCOLO DELL’AUTOSOLE. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PERINTENSO TRA LO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO E LA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONESUD. . SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTEILFERROVIARIO E’ RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO ALLA LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO.. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA ...

